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Стало відомо, хто замінить Олещука на посаді командувача Повітряних Сил

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стало відомо, хто замінить Олещука на посаді командувача Повітряних Сил
Новим командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України буде Анатолій Кривоножко
фото: armyinform.com.ua

Зеленський звільнив Миколу  Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України

Тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України буде Анатолій Кривоножко. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Кривоножка

Анатолій Кривоножко з 2006 до 2008 року служив командиром 114 бригади тактичної авіації.

У 2015 році його призначили командувачем повітряного командування «Центр».

Також президент України Володимир Зеленський вручив Кривоножку орден «Золота зірка» та присвоїв звання Героя України. Підставою для цього стало те, що в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» було знищено понад 1160 ракет та дронів, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Як стало відомо, президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Пізніше президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Олещука.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів» – сказав він у вечірньому зверненні.

29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Теги: Генштаб літак Володимир Зеленський президент звільнення пілот

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