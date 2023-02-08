Справа MH17: «Бук» бойовикам передав Путін

Незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент недостатньо конкретні

Існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання зенітно-ракетного комплексу «Бук» бойовикам «ДНР» було прийнято російським диктатором Володимиром Путіним. Такого висновку дійшла Спільна слідча група (JIT), передає «Європейська правда».

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Зазначається, що група опублікувала підсумки розслідування щодо осіб, відповідальних у Російській Федерації за збиття літака рейсу MH17 ракетою «Бук». У записаних телефонних розмовах російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом. Рішення навіть відкладається на тиждень, «тому що є тільки один, хто приймає рішення..., людина, яка зараз перебуває на саміті у Франції». У цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент Путін перебував у Франції на святкуванні Дня висадки союзників під час Другої світової.

«Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система "Бук". Трохи пізніше з'являються більш важкі системи ППО, в тому числі і "Бук", з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави", - йдеться у звіті.

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Незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб, докази на даний момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Нагадаємо, окружний суд Гааги 17 листопада оголосив вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Суд заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Гаазький суд засудив до довічного ув'язнення (заочно) колишнього «міністра оборони» самопроголошеної «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), колишнього «начальника розвідки «ДНР» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка.

Родичам жертв присуджується компенсація – троє визнаних винними зобов'язані виплатити родичам пасажирів рейсу МН17 загалом €16 млн.

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До слова, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.