Справа MH17: завтра суд у Нідерландах винесе вирок 

Особливу увагу в суді приділили свідченням свідка, позначеного як Х48. Саме він детально зміг розповісти, як збили пасажирський літак

Через вісім років після збиття «Боїнга» у небі над Донбасом суд Нідерландів винесе свій вирок цього четверга, 17 листопада. За два з половиною роки, які пішли на розгляд справи, в залі суду детально розбирали документи, розвінчували теорії змови, досліджували альтернативні сценарії, прослуховували перехоплені телефонні розмови і давали слово свідкам, повідомляє ВВС.

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Нагадаємо, дві третини загиблих в катастрофі рейсу MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур 17 липня 2014 року, були голландцями, і саме голландський прокурор очолив міжнародну слідчу групу, яка проводила розслідування.

У причетності до аварії літака звинувачуються:

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Ігор Гіркін (Стрєлков) – громадянин Росії – міністр оборони так званої «ДНР», відставний офіцер ФСБ.

Сергій Дубинський – громадянин Росії – старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.

Олег Пулатов – громадянин Росії – підполковник запасу ВДВ армії Росії.

Леонід Харченко – громадянин України-командир розвідпідрозділу ГРУ «ДНР».

Прокуратура Нідерландів запросила для кожного з них довічний термін, але підкреслює, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участі у пуску ракети по «Боїнгу».

У перші ж дні суду над причетними до аварії літака з'ясувалося, що в 2014 році з Росії на територію, яку контролювали бойовики, попрямували як мінімум два зенітно-ракетних комплекси (ЗРК) «Бук». Особливу увагу в суді приділили свідченням свідка, позначеного як Х48. Він повідомив, що 17 липня, незадовго до аварії «Боїнга» (в районі 16:20 за місцевим часом), він перебував на блокпосту біля села Первомайське, яке контролювали сили «ДНР». Він побачив, як повз проїжджає військова машина з зеленими ракетами, яка потім поїхала в бік сільськогосподарського поля і зникла за деревами.

Потім свідок почув гуркіт, після чого свист і побачив, як в небі з'явився білий слід, що йшов у бік міста Торез (судячи за даними радарів і «чорних ящиків», саме в тому напрямку в той момент перебував «Боїнг» МН17). За мить у небі пролунав вибух, а потім свідок побачив, як із хмар на землю сиплються уламки літака. Прізвище та ім'я цього важливого свідка в суді не називалися, оскільки він побоюється за свою безпеку, проте він давав свої свідчення в присутності трьох суддів, які верифікували його особу.

Для оцінки надійності цих свідчень слідчий суддя вивчив дані телефонного білінгу цього свідка. З'ясувалося, що 17 липня він дійсно перебував саме в тому районі, про який говорив.

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Нагадаємо, велика авіаційна катастрофа сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області.

Лайнер впав на землю в районі села Грабове Донецької області, його уламки були розкидані. Всі 298 осіб на борту літака загинули, випадків загибелі і поранення людей на землі в результаті падіння уламків літака не було.