  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США авіаударом знищили одного з ватажків «Аль-Каїди» в Сирії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США авіаударом знищили одного з ватажків &laquo;Аль-Каїди&raquo; в Сирії<br /><br /> - США авіаударом знищили одного з ватажків «Аль-Каїди» в Сирії
    США авіаударом знищили одного з ватажків «Аль-Каїди» в Сирії

    фото: Associated Press

    Попередньо, жертв серед цивільного населення внаслідок авіаудару немає

    На північному заході Сирії внаслідок авіаудару США загинув один із високопоставлених ватажків терористичної організації «Аль-Каїда» Абдул Хамід аль-Матар. Про це заявив речник Центрального Командування Збройних сил США Джон Рігсбі.

    «У нас немає даних про жертви серед цивільного населення внаслідок удару, завданого з використанням літака MQ-9», - вказав Рігсбі.

    За його словами, усунення терориста «підірве можливості терористичної організації щодо подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам».

    Зазначається, що американська сторона «продовжить переслідувати членів «Аль-Каїди« і інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди батьківщині США».

    Теги: США населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США авіаударом знищили одного з ватажків «Аль-Каїди» в Сирії