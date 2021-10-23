США авіаударом знищили одного з ватажків «Аль-Каїди» в Сирії

Попередньо, жертв серед цивільного населення внаслідок авіаудару немає

На північному заході Сирії внаслідок авіаудару США загинув один із високопоставлених ватажків терористичної організації «Аль-Каїда» Абдул Хамід аль-Матар. Про це заявив речник Центрального Командування Збройних сил США Джон Рігсбі.

«У нас немає даних про жертви серед цивільного населення внаслідок удару, завданого з використанням літака MQ-9», - вказав Рігсбі.

За його словами, усунення терориста «підірве можливості терористичної організації щодо подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам».

Зазначається, що американська сторона «продовжить переслідувати членів «Аль-Каїди« і інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди батьківщині США».