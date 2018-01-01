США хочуть ввести санкції проти 13 росіян

Санкції введуть через втручання у вибори президент США

Міністерство фінансів США може ввести санкцій щодо 13 росіян, проти яких Мін'юст країни раніше висунув звинувачення у справі про втручання в президентські вибори 2016 року. Про це заявив глава міністерства Стівен Мнучін, передає видання Інтерфакс-Україна. «Ми продовжуємо вивчати втручання (РФ, – Ред.) вибори. Я можу тільки додати, що



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Санкції введуть через втручання у вибори президент США

Міністерство фінансів США може ввести санкцій щодо 13 росіян, проти яких Мін'юст країни раніше висунув звинувачення у справі про втручання в президентські вибори 2016 року. Про це заявив глава міністерства Стівен Мнучін, передає видання Інтерфакс-Україна.

«Ми продовжуємо вивчати втручання (РФ, – Ред.) вибори. Я можу тільки додати, що ми тісно співпрацюємо з ФБР за інформацією щодо недавнього позову, і, в разі необхідності, ми розглянемо введення санкцій проти осіб на основі інформації, яка у них є», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США протягом кількох наступних тижнів оголосить про нові санкції проти Росії.