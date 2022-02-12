США і ЄС не відключатимуть Росію від Swift через в Україну – Reuters

США та європейські союзники зосередилися на санкціях, які будуть запроваджені у разі фізичного вторгнення Росії в Україну

На заході запровадять санкції, спрямовані проти російських олігархів

США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Три джерела, знайомі з перебігом переговорів, заявили виданню, що повна заборона доступу Росії до системи фінансових операцій Swift активно не розглядалася після заперечень з боку європейських країн.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків все одно матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор та економіку.

«Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які б дійсно вдарили по росіянах, при цьому враховуючи побічні збитки для тих, хто їх запроваджує, і визнаючи, що санкції сильно вдарять по Європі», – сказало джерело.

Джерела вказують, що санкції будуть спрямовані проти російських олігархів, а також включатимуть контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів.

За словами американських та європейських чиновників, США та європейські союзники зосередилися на санкціях, які будуть запроваджені у разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм потрібно буде додатково координувати будь-яку відповідь на санкції, крім повного військового вторгнення, наприклад масштабної кібератаки.

Один із американських чиновників повідомив, що серед російських банків, проти яких будуть запроваджені розширені санкції, можуть бути державні ВТБ і «Сбербанк», які є найбільшими фінансовими установами Росії.

Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від SWIFT, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.