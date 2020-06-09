США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї



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США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

До переговорів запрошений також Китай

Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь та нової угоди. Зустріч, на яку також запрошено Китай, може відбутися до кінця червня.

Про це у своєму Twitter повідомив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

За його словами, узгоджено також місце і час зустрічі. Питання про нову угоду обговорюють Росія та Штати. Попередні перемовини велися із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Китай хоч і запрошений, проте участь його ще не підтверджена.

«Китай також запрошений. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?», - зазначив Біллінгслі. Інших деталей угоди не сказав.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith? — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Зустріч представників РФ та США може відбутися 22 червня у Відні. Про це передавала низка американських ЗМІ, в тому числі й агенція Bloomberg.

Тоді журналісти називали декілька варіантів попередніх перемовин. Один із них - Штати можуть захотіти від Росії продовжити дію договору про скорочення оборонного озброєння, якщо РФ «зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм».

Ще один варіант - умови висуватиме Росія, пропонуючи продовжити дію договору на 5 років. Проте цю ідеї у Вашингтоні вже відкинули. Тим часом, термін дії договору спливає у 2021 році у лютому.