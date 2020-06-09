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    У світі

    США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

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    США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї - США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї
    США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

    До переговорів запрошений також Китай

    Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь та нової угоди. Зустріч, на яку також запрошено Китай, може відбутися до кінця червня.

    Про це у своєму Twitter повідомив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

    За його словами, узгоджено також місце і час зустрічі. Питання про нову угоду обговорюють Росія та Штати. Попередні перемовини велися із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Китай хоч і запрошений, проте участь його ще не підтверджена.

    «Китай також запрошений. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?», - зазначив Біллінгслі. Інших деталей угоди не сказав.

    Зустріч представників РФ та США може відбутися 22 червня у Відні. Про це передавала низка американських ЗМІ, в тому числі й агенція Bloomberg.

    Тоді журналісти називали декілька варіантів попередніх перемовин. Один із них - Штати можуть захотіти від Росії продовжити дію договору про скорочення оборонного озброєння, якщо РФ «зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм».

    Ще один варіант - умови висуватиме Росія, пропонуючи продовжити дію договору на 5 років. Проте цю ідеї у Вашингтоні вже відкинули. Тим часом, термін дії договору спливає у 2021 році у лютому.

    Росія США Китай ядерна зброя озброєння
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