США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї

До переговорів запрошений також Китай

Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь та нової угоди. Зустріч, на яку також запрошено Китай, може відбутися до кінця червня.

Про це у своєму Twitter повідомив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

За його словами, узгоджено також місце і час зустрічі. Питання про нову угоду обговорюють Росія та Штати. Попередні перемовини велися із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Китай хоч і запрошений, проте участь його ще не підтверджена.

«Китай також запрошений. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?», - зазначив Біллінгслі. Інших деталей угоди не сказав.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?