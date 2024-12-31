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Вибухи у Криму, атака на нафтобазу у Смоленській області: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибухи у Криму, атака на нафтобазу у Смоленській області: головне за ніч
У Смоленській області нафтобазу нібито атакували українські дрони
фото: скріншот з відео

У Смоленській області спалахнула нафтобаза

Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області. У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну. Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї. Німеччина звинуватила Маска у спробі вплинути на вибори.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 грудня, щоб ви були в курсі подій: 

Безпілотники атакували нафтобазу у Смоленській області

У ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього  спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

За словами очільника Ярцевського району, нафтобазу нібито атакували українські дрони.

«Відбулася атака українських БпЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися спалахи. Наразі на місці події працюють МНС та ліквідують відкрите полум'я. Розслідуванням цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи», – йдеться у повідомленні.

Пабліки також писали про вибухи в Орлі. Однак російська влада не повідомляє деталей.

У тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів

У ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Паблік зауважує, що в районі Козачої бухти знищено російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Однак ця інформація не підтверджена.

Своєю чергою підконтрольний РФ глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, системи ППО нібито збили два БпЛА над акваторією моря, а також ще один надводний безпілотник.

Кім Чен Ин надіслав вітального листа Путіну

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав листа російському диктатору Володимиру Путіну, у якому висловив намір зміцнювати стратегічне партнерство між двома країнами. Про це повідомляє KCNA.

У зверненні Кім Чен Ин привітав Путіна та росіян, зокрема військовослужбовців, з Новим роком. Зокрема наголосив на готовності до подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Лідер КНДР зазначив, що впродовж року обидві країни вивели свої зв’язки на новий рівень завдяки реалізації спільних проєктів.

Також Кім Чен Ин побажав Володимиру Путіну «подальших успіхів у відповідальній і важкій державницькій діяльності, а російському народу – процвітання, благополуччя і щастя».

Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї

Південнокорейський суд схвалив ордер на арешт президента Юна Сок Йоля, який був відсторонений від влади через запровадження воєнного стану на початку грудня. Про це повідомляє Reuters.

Західний окружний суд Сеула 31 грудня затвердив ордер, виданий на запит слідчих, які розслідують введення воєнного стану Юном. Це перший ордер на арешт чинного президента у Південній Кореї.

Генеральний секретар утримався від коментарів щодо аргументації суду, представники суду також не надали пояснень агентству.

На цей час залишається незрозумілим, коли і як буде виконано цей ордер. Служба безпеки президента заявила, що розглядатиме ордер відповідно до законних процедур.

Також суд дозволив обшук у місці проживання президента. Водночас виконуючий обов’язки лідера правлячої Партії народної влади Квон Сон Дон розкритикував ці дії, назвавши їх невідповідними. Раніше поліція вже намагалася провести обшук в офісі президента, проте це було унеможливлено через блокування доступу службою безпеки.

Німеччина звинуватила Маска у спробі вплинути на вибори

Уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Про це повідомляє The Guardian.

Речниця німецького уряду Крістіан Гоффманн заявила, що дії Маска можуть розглядатися як втручання у федеральні вибори. Підставою для цього стали публікації мільярдера в соцмережі під хештегом «Х» та стаття на підтримку антиміграційної та антимусульманської позиції AfD.

На регулярному брифінгу Гоффманн зазначила, що Маск має право на свободу слова, однак поставила під сумнів обґрунтованість його тверджень.

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Теги: Північна Корея Кім Чен Ин росія путін безпілотник пожежа вибух нафта Німеччина Ілон Маск вибори Південна Корея арешт суд

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