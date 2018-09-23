США можуть посилити правила видачі віз та грін-карт



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Іммігрантам можуть відмовляти у видачі віз або посвідки на проживання у разі, якщо ці люди користуються державною допомогою

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала посилити вимоги для іммігрантів та відмовляти у видачі грін-карт тим, хто отримує певні пільги. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ Департаменту внутрішньої безпеки.

Так, іммігрантам можуть відмовляти у видачі віз або посвідки на проживання у разі, якщо ці люди користуються державною допомогою, або, на думку уряду США, можуть це зробити в майбутньому.

Під державною допомогою розуміються талони на харчування, субсидії на ліки за програмою медичних послуг Medicaid і Medicare Part D та тимчасова допомога бідним родинам.

Видання зазначає, що такий крок може змусити мільйони малозабезпечених родин обирати між державною допомогою та постійним проживанням у Штатах. Противники ініціативи побоюються, що в кінцевому рахунку такі обмеження залишать дітей без продуктів харчування та доступу до медицини.

Пропозиція обмежити видачу грін-карт стосується навіть тих, хто вже легально перебуває в США, наприклад, за візою.

Джерело: Громадське