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    У світі

    США можуть посилити правила видачі віз та грін-карт

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    США можуть посилити правила видачі віз та грін-карт

    Іммігрантам можуть відмовляти у видачі віз або посвідки на проживання у разі, якщо ці люди користуються державною допомогою

    Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала посилити вимоги для іммігрантів та відмовляти у видачі грін-карт тим, хто отримує певні пільги. Про це повідомляє Politico з посиланням на документ Департаменту внутрішньої безпеки.

    Так, іммігрантам можуть відмовляти у видачі віз або посвідки на проживання у разі, якщо ці люди користуються державною допомогою, або, на думку уряду США, можуть це зробити в майбутньому.

    Під державною допомогою розуміються талони на харчування, субсидії на ліки за програмою медичних послуг Medicaid і Medicare Part D та тимчасова допомога бідним родинам.

    Видання зазначає, що такий крок може змусити мільйони малозабезпечених родин обирати між державною допомогою та постійним проживанням у Штатах. Противники ініціативи побоюються, що в кінцевому рахунку такі обмеження залишать дітей без продуктів харчування та доступу до медицини.

    Пропозиція обмежити видачу грін-карт стосується навіть тих, хто вже легально перебуває в США, наприклад, за візою.

    Джерело: Громадське

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