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    Генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну

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    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг 26 листопада провів пресконференцію&nbsp;у Брюсселі - Генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну
    Генсек Альянсу Єнс Столтенберг 26 листопада провів пресконференцію у Брюсселі
    фото з відкритих джерел

    Тема російських військ поблизу України стане однією з центральних на зустрічі глав МЗС НАТО

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну. Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі, повідомляє AP.

    Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі наступного тижня обговорять нарощування Росією військових сил на території України та поблизу її кордонів.

    «Ми бачимо незвичну концентрацію, і це вже вдруге цього року. Це військове нарощування країною, яка вже вторгалася в Україну раніше. Ми бачимо важке озброєння, танки, дрони разом із готовими до бойових дій військами. Збільшення кількості військ ніяк не провокувалося і не пояснюється», – сказав Столтенберг.

    Він закликав Росію зменшити напруженість на кордонах.

    «Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну, це матиме наслідки, і ми продовжуємо закликати Росію до деескалації», – сказав генсек.

    «Ми глибоко стурбовані тим, що бачимо, і ділимося інформацією з союзниками. Немає визначеності щодо намірів РФ, але ми бачили, що Росія використовувала військову силу проти України раніше, коли окупувала Крим та дестабілізувала Донбас. До цього слід додати постійні кібератаки і кампанії дезінформації», – додав Столтенберг.

    До слова, Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини.

    Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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    Теги: МЗС Крим Росія Донбас НАТО війна Путін Україна Єнс Столтенберг озброєння
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    Генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну