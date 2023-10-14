Головна Світ Політика
search button user button menu button

США готові перекинути до Ізраїлю 2 тис. морських піхотинців

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США готові перекинути до Ізраїлю 2 тис. морських піхотинців
Десантний корабель USS Bataan проходить через Червоне море
фото: CNN

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти здатний підтримувати масштабну евакуацію

Сполучені Штати Америки готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі. Про це повідомили CNN кілька американських чиновників.

«26-й експедиційний підрозділ морської піхоти – сили швидкого реагування, здатні проводити спеціальні операції – готується на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил», – пише видання.

Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2 тис. морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

«Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС», – зазначає CNN. 

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти та USS Bataan є частиною десантної групи, яка була розгорнута в регіоні в липні у відповідь на посилення іранської агресії в Оманській затоці та навколишніх водах. 

Останніми днями він був дислокований поблизу Кувейту в рамках запланованих там навчань, але покинув його «через нові події», повідомила в середу прессекретар підрозділу капітан Анжеліка Уайт, виданню Marine Corps Times.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців «Форд» у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт. 

Теги: Ізраїль Пентагон ХАМАС конфлікт війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сотні йорданців та ліванців із прапорами Палестини прямують до кордонів Ізраїлю
Йорданці та ліванці масово прямують до кордонів Ізраїлю (відео)
Вчора, 13:00
Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
11 жовтня, 22:20
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії
До Ізраїлю прибув глава МЗС Британії
11 жовтня, 16:21
Президент США Джо Байден
Байден попередив тих, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС
10 жовтня, 22:16
Уряд Ізраїлю підтвердив, що в Газі наразі утримують понад 100 ізраїльтян
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
10 жовтня, 10:58
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
10 жовтня, 03:01
Екснападник футбольного клубу «Хаппоель» із Тель-Авіва Ліор Асулін
Бойовики ХАМАС убили зірку ізраїльського футболу
9 жовтня, 09:25
У ізраїльських містах фіксують прильоти
ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені
7 жовтня, 20:47
ХАМАС захоплює зброю та просувається територією Ізраїлю
Бойовики ХАМАС захопили ізраїльські танки
7 жовтня, 17:00

Політика

США готові перекинути до Ізраїлю 2 тис. морських піхотинців
США готові перекинути до Ізраїлю 2 тис. морських піхотинців
Війна на Близькому Сході: Блінкен прилетів до Саудівської Аравії
Війна на Близькому Сході: Блінкен прилетів до Саудівської Аравії
Армія Ізраїлю заявила про удар по позиціях «Хезболли» у Лівані
Армія Ізраїлю заявила про удар по позиціях «Хезболли» у Лівані
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
Боррель пояснив, чим має закінчитися війна Росії проти України
Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну
Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну
Британія готується перекинути 20 тис. солдат до Північної Європи, аби приструнити Путіна
Британія готується перекинути 20 тис. солдат до Північної Європи, аби приструнити Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
52K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
9111
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
8469
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
7500
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
6784
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту