США готові перекинути до Ізраїлю 2 тис. морських піхотинців

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти здатний підтримувати масштабну евакуацію

Сполучені Штати Америки готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі. Про це повідомили CNN кілька американських чиновників.

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«26-й експедиційний підрозділ морської піхоти – сили швидкого реагування, здатні проводити спеціальні операції – готується на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позицію американських сил», – пише видання.

Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2 тис. морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

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«Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС», – зазначає CNN.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти та USS Bataan є частиною десантної групи, яка була розгорнута в регіоні в липні у відповідь на посилення іранської агресії в Оманській затоці та навколишніх водах.

Останніми днями він був дислокований поблизу Кувейту в рамках запланованих там навчань, але покинув його «через нові події», повідомила в середу прессекретар підрозділу капітан Анжеліка Уайт, виданню Marine Corps Times.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців «Форд» у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.