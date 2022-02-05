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    Військові показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Павлополя (фото)

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    Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль - Військові показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Павлополя (фото)

    Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль

    фото: facebook.com/pressjfo.news

    5 лютого на Донбасі бойовики застосували вибухівку

    Сьогодні, 5 лютого, проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули вибухівку на населений пункт Павлопіль, що розташований поблизу Маріуполя. В результаті обстрілу люди не постраждали, а от будівлі зазнали пошкоджень. Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил.

    Окупанти запустили безпілотник із чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

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    Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль. фото: facebook.com/pressjfo.news
    Бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль. фото: facebook.com/pressjfo.news

    Факти обстрілу були задокументовані спостережною групою української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

    Матеріали вже передали до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

    «Цей факт є черговим грубим порушенням мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення», – заявили у штабі ООС.

    Нагадаємо, сьогодні бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок.

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    Теги: окупанти ОБСЄ Донбас військові будинок безпілотник населення
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    Військові показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Павлополя (фото)