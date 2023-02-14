Військові російські літаки «заблукали» в польському небі. Деталі інциденту

Їх перехопили нідерландські винищувачі та ввічливо «попросили на вихід» з європейського повітряного простору

Два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони Нідерландів.

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«Невідомий на той час літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда», - йдеться в документі. Як відомо, Калінінград — це російський анклав на балтійському узбережжі, розташований між членами НАТО та Європейського Союзу Польщею та Литвою.

«Після ідентифікації виявилося, що це три літаки: російський Іл-20М, який супроводжували два флангових Су-27. Нідерландські F-35 супроводжували російські літаки, «вивели» їх із повітряного простору Польщі та партнерам по НАТО для подальшого супроводу», – повідомляє міноборони Нідерландів.

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Там уточнили, що вісім голландських F-35 тимчасово дислокуються в Польщі (терміном на лютий і березень поточного року).