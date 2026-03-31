США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції

Вашингтон рішення щодо Ірану не ухвалив, але сценарії втручання вже розглянув

Сполучені Штати розпочали масштабну передислокацію десантних підрозділів до регіону Близького Сходу, зокрема сил 82-ї повітрянодесантної дивізії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними співрозмовників агентства, серед перекинутих сил: командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Раніше до Близького Сходу вже направили тисячі моряків і морських піхотинців США.

Як повідомили джерела Al Jazeera, передислокація триватиме протягом тижня. Загальна чисельність контингенту може становити близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії.

Водночас джерела Reuters наголошують, що рішення про введення американських військ безпосередньо на територію Ірану наразі не ухвалене.

Серед можливих сценаріїв розглядається встановлення контролю над островом Харг, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту. Також ідеться про забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою.

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що спроба силового відкриття цього стратегічного морського коридору може суттєво затягнути війну за межі визначених термінів, тобто чотирьох–шести тижнів.

У зв’язку з цим Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США. Як повідомляє WSJ, йдеться про ослаблення іранського флоту та зменшення його ракетного потенціалу, після чого Вашингтон планує поступово згортати бойові дії.