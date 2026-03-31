США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції

Єгор Голівець
Вашингтон рішення щодо Ірану не ухвалив, але сценарії втручання вже розглянув

Сполучені Штати розпочали масштабну передислокацію десантних підрозділів до регіону Близького Сходу, зокрема сил 82-ї повітрянодесантної дивізії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними співрозмовників агентства, серед перекинутих сил: командний штаб дивізії, підрозділи забезпечення та бригадна бойова група. Раніше до Близького Сходу вже направили тисячі моряків і морських піхотинців США.

Як повідомили джерела Al Jazeera, передислокація триватиме протягом тижня. Загальна чисельність контингенту може становити близько 3 тисяч військовослужбовців дивізії.

Водночас джерела Reuters наголошують, що рішення про введення американських військ безпосередньо на територію Ірану наразі не ухвалене.

Серед можливих сценаріїв розглядається встановлення контролю над островом Харг, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту. Також ідеться про забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою. 

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що спроба силового відкриття цього стратегічного морського коридору може суттєво затягнути війну за межі визначених термінів, тобто чотирьох–шести тижнів.

У зв’язку з цим Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США. Як повідомляє WSJ, йдеться про ослаблення іранського флоту та зменшення його ракетного потенціалу, після чого Вашингтон планує поступово згортати бойові дії.

Читайте також:

Соціум

США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
Невідомі дрони залетіли в повітряний простір Естонії: подробиці
Невідомі дрони залетіли в повітряний простір Естонії: подробиці
Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти
Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW
Військові кола РФ почали визнавати успіхи України й закликають Кремль до миру – ISW

Новини

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
