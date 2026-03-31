Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці

Нетаньягу заявив, що спроби усунення президента США тривають

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа та продовжує ці спроби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Newsmax.

За словами ізраїльського прем’єра, до початку війни Іран відігравав ключову роль у підтримці міжнародного тероризму. «Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими», – підкреслив він.

Нетаньягу також заявив, що Іран причетний до значної кількості атак проти громадян США. За його словами, іранські сили відповідальні за загибель і поранення тисяч американців у різних регіонах світу.

«Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше - вони скандують «смерть Америці», – заявив прем’єр. Він наголосив, що Іран, за його оцінкою, ліквідував більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття.

Нагадаємо, що у США поблизу президентського літака Air Force One помітили невідомий безпілотник. Інцидент стався в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагається балансувати у відносинах між Росією та Україною, попри війну та співпрацю Москви з Іраном.