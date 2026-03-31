Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран двічі планував ліквідацію Трампа: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу розкрив деталі спроб ліквідації Трампа Іраном
скріншот з відео

Нетаньягу заявив, що спроби усунення президента США тривають

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався ліквідувати президента США Дональда Трампа та продовжує ці спроби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Newsmax.

За словами ізраїльського прем’єра, до початку війни Іран відігравав ключову роль у підтримці міжнародного тероризму. «Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході і в світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими», – підкреслив він.

Нетаньягу також заявив, що Іран причетний до значної кількості атак проти громадян США. За його словами, іранські сили відповідальні за загибель і поранення тисяч американців у різних регіонах світу.

«Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше - вони скандують «смерть Америці», – заявив прем’єр. Він наголосив, що Іран, за його оцінкою, ліквідував більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття.

Нагадаємо, що у США поблизу президентського літака Air Force One помітили невідомий безпілотник. Інцидент стався в аеропорту Вест-Палм-Біч у штаті Флорида.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу намагається балансувати у відносинах між Росією та Україною, попри війну та співпрацю Москви з Іраном. 

Теги: Іран Ізраїль США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua