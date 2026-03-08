США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану

Острів Харк у Перській затоці забезпечує близько 90% експорту сирої нафти Ірану

Американські чиновники обговорили можливість захоплення іранського острова Харк у Перській затоці, який відіграє ключову роль у нафтовому експорті країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

За даними джерел видання, у США розглядали варіант захоплення острова Харк, який є головним терміналом Ірану з експорту сирої нафти. Співрозмовники Axios зазначили, що цей об’єкт має стратегічне значення для економіки Ірану.

Острів розташований у Перській затоці та використовується як ключовий пункт відвантаження іранської нафти на світові ринки. Саме через нього проходить переважна частина нафтового експорту країни.

За оцінками експертів, через Харк транспортується близько 90% усієї сирої нафти, яку Іран продає за кордон. Таким чином, будь-які дії щодо цього об’єкта можуть суттєво вплинути на іранську економіку та енергетичний сектор.

Джерела Axios зазначають, що обговорення такого сценарію відбувалося на рівні американських чиновників. Водночас у матеріалі не уточнюється, чи йдеться про конкретний план військової операції або лише про один із можливих варіантів тиску на Іран.

Острів Харк розташований приблизно за 25 км від узбережжя Ірану в Перській затоці. Він є одним із головних енергетичних вузлів країни та використовується для перевалки і зберігання сирої нафти перед її відправленням на міжнародні ринки.

До слова, суперечливі заяви іранського керівництва протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Політична нестабільність проявилася у різкій зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари по країнах Перської затоки, але майже одразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.