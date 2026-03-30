Пентагон перекинув тисячі військових на Близький Схід: подробиці

Єгор Голівець
США довели чисельність військ на Близькому Сході до 50 тисяч
Попри перекидання додаткових сил, цього недостатньо для масштабної наземної операції

Кількість американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тисяч на тлі ескалації конфлікту з Іраном. Про це повідомляє «Главоком» з посиланнням на видання The New York Times.

За даними видання, зазвичай у регіоні одночасно перебуває близько 40 тисяч військовослужбовців США. Йдеться про контингент, розміщений у Саудівській Аравії, Бахрейні, Іраку, Сирії, Йорданії, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах і Кувейті, як на базах, так і на кораблях.

Однак на тлі загострення ситуації з Іраном, яку проводить президент США Дональд Трамп, чисельність військових зросла і перевищила 50 тисяч.

Водночас цей показник не враховує приблизно 4500 військових, які перебували на борту авіаносця USS Gerald Ford. Судно 23 березня залишило регіон і попрямувало до Європи: спочатку на Крит, а згодом прибуло до Хорватії. Подальший маршрут корабля наразі невідомий.

Крім того, минулого тижня Пентагон направив до регіону близько 2000 військових із 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. За словами військового чиновника, місце їхнього розташування не розголошується, однак підрозділи перебуватимуть у зоні досяжності Ірану.

Як зазначає видання, ці сили можуть бути використані для різних сценаріїв, зокрема для можливих наземних операцій у координації з морською піхотою або для контролю стратегічних об’єктів, таких як острів Харг.

Водночас експерти наголошують, що навіть 50 тисяч військових є недостатньою кількістю для проведення повноцінної масштабної наземної операції. Особливо це стосується потенційного захоплення та утримання території країни рівня Ірану.

Нагадаємо, що американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули до зони відповідальності Центрального командування (Centcom) США на Близькому Сході. Десантний корабель класу America служить флагманом Трипольської десантної групи готовності 31-го експедиційного підрозділу морської піхоти.

Пентагон перекинув тисячі військових на Близький Схід: подробиці
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
Іранський завод з виробництва важкої води припинив роботу після удару
Пожежа на оборонному заводі у Чехії: затримано четвертого підозрюваного
Спроба теракту в Парижі: затримано ще двох підозрюваних
У російському Таганрозі прогриміли вибухи (відео)
