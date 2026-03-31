Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс

Єгор Голівець
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс
фото: Financial Times

Менеджер активів глави Пентагону Піта Гегсета намагався інвестувати у фонди оборонного сектору за кілька днів до початку операції проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, брокер звертався до компанії BlackRock із запитом на багатомільйонну інвестицію в оборонні фонди напередодні удару по Ірану 28 лютого.

Втім, угода не відбулася. Як зазначається, на той момент відповідний інвестиційний фонд ще не був доступний для клієнтів брокера, який обслуговував Гегсета. У Пентагоні відреагували на публікацію, назвавши інформацію недостовірною. У відомстві заявили, що матеріал є «абсолютним фейком».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою. 

У Білому домі дійшли висновку, що спроба силового відкриття цього стратегічного морського коридору може суттєво затягнути війну за межі визначених термінів, тобто чотирьох–шести тижнів. У зв’язку з цим Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США. Як повідомляє WSJ, йдеться про ослаблення іранського флоту та зменшення його ракетного потенціалу, після чого Вашингтон планує поступово згортати бойові дії.

До слова, союзники США в країнах Перської затоки у приватних контактах закликають президента Дональда Трампа продовжувати війну проти Ірану, вважаючи, що Тегеран ще недостатньо ослаблений. 

Після початкової критики через відсутність попередження про початок війни та побоювань щодо її наслідків для регіону, частина союзників тепер вважає, що нинішній момент є можливістю завдати вирішального удару по іранському керівництву.

Представники Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Бахрейну наполягають, що операцію не слід завершувати без суттєвих змін у керівництві Ірану або його політиці.

 

