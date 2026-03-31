Трамп готовий завершити війну з Іраном без відкриття Ормузької протоки – WSJ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Адміністрація Трампа розраховує досягти відкриття протоки дипломатичним шляхом, чинячи тиск на Тегеран
Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США

Президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації, пише «Главком».

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що спроба силового відкриття цього стратегічного морського коридору може суттєво затягнути війну за межі визначених термінів, тобто чотирьох–шести тижнів.

У зв’язку з цим Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США. Як повідомляє WSJ, йдеться про ослаблення іранського флоту та зменшення його ракетного потенціалу, після чого Вашингтон планує поступово згортати бойові дії.

Водночас адміністрація розраховує досягти відкриття протоки дипломатичним шляхом, чинячи тиск на Тегеран. У разі відсутності результату США можуть перекласти відповідальність за розблокування Ормузької протоки на союзників.

За інформацією видання, Вашингтон планує тиснути на європейські країни та держави Перської затоки, щоб саме вони взяли на себе провідну роль у забезпеченні вільного судноплавства.

До слова, за підрахунками Axios, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів. 

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

