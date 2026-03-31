Трамп готовий завершити війну з Іраном без відкриття Ормузької протоки – WSJ

Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США

Президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока залишатиметься здебільшого закритою. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації, пише «Главком».

За даними видання, у Білому домі дійшли висновку, що спроба силового відкриття цього стратегічного морського коридору може суттєво затягнути війну за межі визначених термінів, тобто чотирьох–шести тижнів.

У зв’язку з цим Трамп вирішив зосередитися на ключових військових цілях США. Як повідомляє WSJ, йдеться про ослаблення іранського флоту та зменшення його ракетного потенціалу, після чого Вашингтон планує поступово згортати бойові дії.

Водночас адміністрація розраховує досягти відкриття протоки дипломатичним шляхом, чинячи тиск на Тегеран. У разі відсутності результату США можуть перекласти відповідальність за розблокування Ормузької протоки на союзників.

За інформацією видання, Вашингтон планує тиснути на європейські країни та держави Перської затоки, щоб саме вони взяли на себе провідну роль у забезпеченні вільного судноплавства.

До слова, за підрахунками Axios, президент США Дональд Трамп щонайменше 12 разів у березні заявляв або натякав, що війна проти Ірану наближається до завершення, попри те, що бойові дії тривають уже понад п’ять тижнів.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.