Росія націлилася на новий фронт. Під загрозою опинився Лондон

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Норвегії попередили, що боротьба за контроль над Арктикою може відкрити Росії нові можливості для тиску на НАТО

Росія намагається посилити свої позиції в Арктиці та може використати регіон для нового протистояння з НАТО. У разі встановлення контролю над ключовими морськими маршрутами Москва отримає додаткові можливості для розміщення та застосування гіперзвукової зброї, здатної вражати цілі у Великій Британії та інших країнах Альянсу. Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік в інтерв'ю The Times, інформує «Главком».

Арктична протока стає новою лінією стратегічного протистояння

За словами глави норвезького оборонного відомства, Росія вже зосередила значну частину свого ядерного потенціалу в Арктичному регіоні та продовжує нарощувати військову присутність у Північному Льодовитому океані.

Зокрема, Москва розширює можливості Північного флоту, а російські підводні човни дедалі частіше фіксують поблизу територіальних вод країн НАТО.

Особливе занепокоєння викликає стратегічна морська ділянка між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцберген. Саме вона, на думку норвезьких військових, може стати одним із ключових напрямків майбутнього протистояння між Росією та Альянсом.

У разі контролю над цією протокою Росія зможе створити так звану «бастіонну оборону» навколо своїх сил у Арктиці та забезпечити більш вільний вихід кораблів до Атлантичного океану.

Сандвік наголосив, що така ситуація створить додаткові ризики для країн НАТО. «Якщо Росія отримає контроль над цією територією, радіус дії її гіперзвукових ракет охопить Лондон, Норвегію та Данію», – зазначив міністр.

Особливу загрозу, за його словами, становлять російські гіперзвукові ракети «Циркон», які можуть оснащуватися ядерними боєголовками.

Крім того, Росія продовжує роботу над безпілотним підводним апаратом «Посейдон» з ядерною силовою установкою, який також розглядається Заходом як один із найнебезпечніших перспективних видів озброєння.

НАТО намагається зберегти контроль над ключовими морськими маршрутами

Як зазначає The Times, морська стратегія НАТО традиційно базується на контролі вузьких морських проходів, які обмежують можливості російського флоту виходити до світового океану.

Наразі Альянс контролює два з трьох основних маршрутів: протоку Босфор та данські протоки. Водночас арктичний напрямок залишається потенційною точкою майбутньої ескалації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Корпус швидкого реагування НАТО під керівництвом Великої Британії розгорнув підземний штаб на занедбаній платформі станції метро Чаринг-Крос у центрі Лондона для проведення навчань. У межах сценарію військові Альянсу відпрацьовують дії на випадок нападу Росії на країни Балтії, зокрема застосування засобів радіоелектронної боротьби та завдання так званих «глибоких ударів» по противнику. У НАТО наголошують, що такі навчання мають продемонструвати готовність Альянсу до можливого конфлікту та стримати потенційну агресію.