США перекинули ядерні бомбардувальники в Європу

Шість американських військових літаків B-52H Stratofortress прибули на британську авіабазу Ферфорд

Військово-повітряні сили США переправили з Луїзіани на передову базу Ферфорд у британському Глостерширі ескадрилью із шести стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress.

Про це повідомляє Gloucestershire Live.

Літаки, здатні нести ядерну зброю, стали частиною розгортання нової тактичної групи американських сил в Англії.

B-52H Stratofortress стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 км він здатний нести різні види зброї, у тому числі ядерну.

