  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США перекинули ядерні бомбардувальники в Європу

    • Розсилка
    США перекинули ядерні бомбардувальники в Європу

    Шість американських військових літаків B-52H Stratofortress прибули на британську авіабазу Ферфорд

    Військово-повітряні сили США переправили з Луїзіани на передову базу Ферфорд у британському Глостерширі ескадрилью із шести стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress.

    Про це повідомляє Gloucestershire Live.

    Літаки, здатні нести ядерну зброю, стали частиною розгортання нової тактичної групи американських сил в Англії.

    B-52H Stratofortress стоїть на озброєнні ВПС США з 1955 року. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 км він здатний нести різні види зброї, у тому числі ядерну.

    Нагадаємо, прибувати на авіабазу в Британії B-52H Stratofortress почали з четверга, 14 березня. Тоді в Глостершир прилетіли три американські бомбардувальники, ще один прибув наступного дня.

    США Європа літак Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ