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На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
Незнайомці окупують яхти підсанкційних олігахів
фото із відкритих джерел

Російські суперяхти несанкціоновано заселяють незнайомці

Яхти близьких до диктатора Володимира Путіна кремлівських олігархів, заарештовані західними країнами після вторгнення РФ в Україну, почали захоплювати невідомі люди, так звані сквотери. Про це пише Financial Times. Один із таких інцидентів стався на 58-метровій супер'яхті Phi, що належить російському девелоперу Сергію Науменко. Зараз люксове судно стоїть у лондонському Канарі-Уорфі.

Адвокат із Jaffa & Co Пол Дікі, який представляв інтереси власника Phi, розповів виданню, що непрохані гості раніше намагалися оселитися на човні. Це змусило екіпаж, який продовжує обслуговувати Phi, повісити табличку із попередженням про відповідальність за незаконне проникнення, каже юрист.

Financial Times також пише, що конфісковані яхти почали завдавати чимало проблем владі західних країн, які тепер змушені витрачати великі суми на обслуговування човнів. Так, наприклад, 106-метрова супер'яхта Amadea, що належить Сулейману Керимову, арештована Сполученими Штатами на Фіджі в 2022 році, щомісяця обходиться американському бюджету в $740 тис., або майже $9 млн на рік. 

Крім обслуговування, яхти російських олігархів вимагають надійної охорони, оскільки існує безліч охочих знищити ці дорогі судна. Financial Times, як приклад, наводить спробу диверсії на яхті Lady Anastasia, що належить голові «Рособоронекспорту» Олександру Міхєєву. 2022 року український механік, який обслуговував судно, намагався його затопити.

Влада США та ЄС заарештувала як мінімум 13 супер'яхт, які належать олігархам, близьким до президента Путіна. Це в тому числі 156-метрова яхта Алішера Усманова Dilbar вартістю $600 млн, 135-метрова яхта Ігоря Сечіна Crescent за $190 млн, 85-метрова Valerie Сергія Чемезова ($140 млн), Lady M Олексія Мордашова ($55 млн) Lena Геннадія Тимченка за $50 млн.

Нагадаємо, на ринку оренди розкішних яхт зараз виставлено чотири супер'яхти, збудовані для російських замовників. Найдорожчу Flying Fox, яку пов'язували з власником аеропорту «Домодєдово» Дмитром Каменярем, можна взяти в чартер за €4 млн на тиждень, мегаяхта Axioma, яка раніше належала колишньому співвласнику «Трубна Металургійна Компанія» (ТМК) і близькому другу Путіна Дмитру Пумпянському обійдеться в оренду на літній сезон за €660 тис на тиждень.

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Теги: олігархи росія розкіш

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Економіка

На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
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