Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування

Чоловік приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі

Замовне вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалося тривалий час. До такого висновку прийшло слідство, повідомиляє «Суспільне».

Виконавцем є чоловік, якого розшукує поліція. На нього вказують свідки. Також правоохоронці вважають, що у нього можуть були спільники, як саме вони були залучені до вбивства, наразі не повідомляють.

За версією правоохоронців, чоловік, якого зараз розшукує поліція обрав такий одяг, зокрема окуляри та капелюх для маскування. Вперше його зафіксували камери 11 липня. Чоловік приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі.

Також у розшукуваного було невелика сумочка, саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї наразі тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.

Щодо підозрілого чоловіка у дворі Ірини Фаріон повідомлень на лінію 102 не надходило. Також мовознавиця не зверталася до поліції щодо погроз.

Також джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що є свідки, які вказують, що саме розшукуваний чоловік вистрілив в Ірину Фаріон. Наразі цей чоловік є основним підозрюваним у справі.

В день вбивства чоловік о 17:03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку. Коли вона вийшла — здійснив один постріл у мовознавицю. Джерела у правоохоронних органах відзначили, що чоловік діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії.

21 липня правоохоронці оголосили у розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. На вигляд йому приблизно 20 років, Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170-180 см.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Як повідомлялося, поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.