Стало відомо, коли був найспекотніший день у світі за всю історію

Температура повітря 21 липня досягла 62,76°

Згідно з попередніми даними служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу, неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі. Про це повідомляє Reuters.

Глобальна середня температура повітря на поверхні 21 липня досягла 62,76° за Фаренгейтом – трохи вище попереднього рекорду, встановленого у липні 2023 року 62,74°.

Нагадаємо, що на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

До слова, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.