США поки що не надсилатимуть назад співробітників посольства на Кубі

В Сенаті США провели спеціальні слухання щодо стану здоров’я співробітників посольства США на Кубі

Поки що Вашингтон прийняв рішення не надсилати назад на Кубу співробітників посольства. Дану заяву було зроблено під час слухань у підкомітеті Комітету Сенату США із питань міжнародних відносин, під час якого головував сенатор Марко Рубіо. Державний департамент під час слухань, які стосувалися питання того, як відомство справляється із медичними



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В Сенаті США провели спеціальні слухання щодо стану здоров’я співробітників посольства США на Кубі

Поки що Вашингтон прийняв рішення не надсилати назад на Кубу співробітників посольства. Дану заяву було зроблено під час слухань у підкомітеті Комітету Сенату США із питань міжнародних відносин, під час якого головував сенатор Марко Рубіо.

Державний департамент під час слухань, які стосувалися питання того, як відомство справляється із медичними проблемам співробітників, представляли три службовці. Про це повідомило Reuters джерело в американському уряді.

Всього протягом 2017 року 24 дипломати і члени їх сімей стали жертвами загадкової хвороби, яка завдала шкоди їх мозку. Офіційно уряд США не звинувачував кубинський уряд в акустичних атаках, які могли стати причиною погіршення здоров’я дипломатів і членів їх сімей. При цьому сам президент США робив заяви, із яких можна було зрозуміти, що він звинувачує саме офіційну Гавану. Кубинський уряд заперечив всі звинувачення.

Сенатор Марко Рубіо, який має кубинське походження, у вівторок на Fox News заявив про те, що Гавана - одне із найбільш контрольованих міст в світі. А тому надзвичайно важко уявити, що таку надзвичайно складну атаку вдалося б провести без того, щоб місцева влада не знала про неї.

Очільник Державного департаменту Рекс Тіллерсон також заявив, що, на його думку, атаки на співробітників посольства США на Кубі не припинилися. А тому сенсу повертати дипломатів він не бачить.