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Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці
У Росії відтепер заборонено пропагувати бездітність
фото з відкритих джерел

Згідно з документом, росіянам загрожують великі штрафи

 

Володимир Путін підписав указ, який забороняє пропаганду відмови від дітонародження. За таке правопорушення громадянам загрожує штраф у розмірі до 100 тис. рублів, посадовим особам – до 200 тис. рублів, юридичним особам – до 1 млн рублів або адміністративне призупинення діяльності терміном до 90 діб. Про це інформують російські ЗМІ.

Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці фото 1

Якщо ідею відмови від дітонародження просувають за допомогою інтернету, ЗМІ чи пропаганда націлена на дітей, покарання стає суворішим.

Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці фото 2

При цьому під дію закону не підпадатиме поширення інформації про чернецтво.

Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці фото 3

Нагадаємо, у Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік». 

Теги: пропаганда путін штраф

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