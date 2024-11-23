Путін підписав указ, який стосується дітонародження: подробиці

Згідно з документом, росіянам загрожують великі штрафи

Володимир Путін підписав указ, який забороняє пропаганду відмови від дітонародження. За таке правопорушення громадянам загрожує штраф у розмірі до 100 тис. рублів, посадовим особам – до 200 тис. рублів, юридичним особам – до 1 млн рублів або адміністративне призупинення діяльності терміном до 90 діб. Про це інформують російські ЗМІ.

Якщо ідею відмови від дітонародження просувають за допомогою інтернету, ЗМІ чи пропаганда націлена на дітей, покарання стає суворішим.

При цьому під дію закону не підпадатиме поширення інформації про чернецтво.

Нагадаємо, у Росії багатодітна родина планує назвати дитину на честь ракети «Орєшнік».