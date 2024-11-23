Залужний оцінив готовність Європи до війни

Залужний висловив сумнів, що на Заході зараз працюють над створенням альтернативних систем протидії повітряним загрозам

У Заходу недостатньо ракет, щоб збивати російські КАБи

Західний світ не готовий до широкомасштабної війни, такої як зараз в Україні. Про це заявив екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний під час церемонії нагородження «УП-100».

«До короткочасних бойових дій європейські країни, британська армія, ймовірніше за все, готові. Але суть питання в тому, чи готові вони до війни на виснаження», – заявив він.

Залужний акцентував, що лише у жовтні Росія випустила по Україні близько 1,6 тисячі дронів-камікадзе типу «Шахед» та близько 200 ракет. При цьому, наголосив він, західні партнери надали Україні неспівставно меншу кількість ракет ППО.

«Отже кількість повітряних цілей зростає, а засоби протидії залишаються надто дорогими і як наслідок – в надто обмеженій кількості. Навіть по цьому показнику, я вважаю, що ані Велика Британія, ані країни Європи не будуть готові. Попри те, що там є достатня кількість літаків F-16, але за 2-3 місяці можна розрядити повністю цю систему ППО», – сказав Залужний.

Колишній командувач ЗСУ висловив сумнів, що на Заході зараз працюють над створенням альтернативних систем протидії повітряним загрозам на додачу до традиційної ППО.

Окрім неготовності західних армій до війни, Залужний вказує також на неготовність загалом західного суспільства до війни на виснаження. Він, зокрема, згадав вразливість Заходу до російських кампаній інформаційно-психологічного залякування та на небажання європейських чоловіків служити в армії.

Раніше Залужний пояснив, чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи.

Крім того, Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті.