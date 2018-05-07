США розширили санкції стосовно Венесуели
- Вчора, 22:58
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США включили до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку
США розширили санкції стосовно Венесуели, включивши до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку.
Відповідне рішення опубліковане на сайті Мінфіну США.
Зокрема, до списку внесений Педро Луїс Мартін Оліварес, який, за даними мінфіну США, раніше очолював фінансову розвідку в Національному розвідувальному управлінні Венесуели.
«Справжні дії зроблені у відповідь на масштабну діяльність Олівареса в сфері перевезення наркотиків і відмивання грошей», — йдеться в повідомленні міністерства.
Treasury issues Kingpin Act sanctions against drug trafficking & money laundering network led by Venezuelan national Pedro Luis Martin Olivares: https://t.co/ZU3XTclLqA KINGPIN CHART: pic.twitter.com/BTG2b3TDrX— Treasury Department (@USTreasury) 7 травня 2018 р.
Всі компанії, внесені до списку, належать одній з трьох осіб включених до списку санкцій осіб або знаходяться під їх контролем.