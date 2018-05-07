США розширили санкції стосовно Венесуели

США включили до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку

США розширили санкції стосовно Венесуели, включивши до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку. Відповідне рішення опубліковане на сайті Мінфіну США. Зокрема, до списку внесений Педро Луїс Мартін Оліварес, який, за даними мінфіну США, раніше очолював фінансову розвідку в Національному розвідувальному