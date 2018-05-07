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    США розширили санкції стосовно Венесуели

    США включили до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку
    США розширили санкції стосовно Венесуели, включивши до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку. Відповідне рішення опубліковане на сайті Мінфіну США. Зокрема, до списку внесений Педро Луїс Мартін Оліварес, який, за даними мінфіну США, раніше очолював фінансову розвідку в Національному розвідувальному
    • Вчора, 22:58
    • Розсилка

    США включили до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку

    США розширили санкції стосовно Венесуели, включивши до списку санкцій трьох осіб і 20 компаній причетних до наркотрафіку.

    Відповідне рішення опубліковане на сайті Мінфіну США.

    Зокрема, до списку внесений Педро Луїс Мартін Оліварес, який, за даними мінфіну США, раніше очолював фінансову розвідку в Національному розвідувальному управлінні Венесуели.

    «Справжні дії зроблені у відповідь на масштабну діяльність Олівареса в сфері перевезення наркотиків і відмивання грошей», — йдеться в повідомленні міністерства.

    Всі компанії, внесені до списку, належать одній з трьох осіб включених до списку санкцій осіб або знаходяться під їх контролем.

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