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    США ввели санкції проти глави Центробанку Ірану

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    Голова Центрального банку Ірану Валіолах Сейф
    Голова Центрального банку Ірану Валіолах Сейф

    США звинувачують керівника Центрального банку Ірану в наданні допомоги терористичній організації «Хезболла»

    Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти голови Центрального банку Ірану Валіолаха Сейфа, якого звинувачують в підтримці тероризму.

    Про це повідомили в прес-службі міністерства фінансів США.

    Наголошується, що управління з контролю за іноземними активами мінфіну США 15 травня запровадило вторинні санкції проти Сейфа і ще одного керівника Центробанку Ірану, Алі Тарзалі. Згідно введеним обмеженням, кожного, хто буде вести бізнес з цими особами, буде виключено з американської фінансової системи.

    У США заявляють, що ці дві людини допомагали спрямувати мільйони доларів від імені іранського Корпусу вартових ісламської революції (елітний підрозділ збройних сил Ірану) на підтримку угруповання «Хезболла» в Лівані.

    Нагадаємо, 10 травня США розширили пакет санкцій проти Ірану. У санкційний список потрапили шість представників Корпусу вартових Ісламської революції, а також три пов'язані з Корпусом компанії.

    Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з іранської ядерної угоди, яка накладала обмеження на активність Тегерана в ядерній сфері в обмін на зняття санкцій РБ ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених раніше США та ЄС.

    Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції Тереза Мей, Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали усіх учасників іранської ядерної угоди і далі повністю виконувати її, а президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран не відмовиться від СВПД і продовжить дотримуватися своїх зобов’язань.

    Раніше Ізраїль та Саудівська Аравія привітали рішення Трампа щодо угоди з Іраном.

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