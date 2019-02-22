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    У світі

    США залишать в Сирії 200 військовослужбовців

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    США залишать в Сирії 200 військовослужбовців

    Вивід американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні

    США мають намір залишити в Сирії невеликий миротворчий контингент у складі 200 військовослужбовців після виведення своїх військ.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Невеликий миротворчий контингент у складі приблизно 200 чоловік залишиться в Сирії на якийсь час«, - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці.

    Вивід американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

    На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту - уповільнення виводу військ США.

    США Сирія Пентагон чоловік
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