США залишать в Сирії 200 військовослужбовців



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Вивід американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні

США мають намір залишити в Сирії невеликий миротворчий контингент у складі 200 військовослужбовців після виведення своїх військ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Невеликий миротворчий контингент у складі приблизно 200 чоловік залишиться в Сирії на якийсь час«, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війська Сполучених Штатів повинні повністю покинути Сирію за три місяці.

Вивід американських військовослужбовців з Сирії планується в найближчі тижні, а завершиться він до кінця квітня. За даними джерел, Пентагон розраховує, що за цей час у Вашингтоні повинні остаточно вирішити питання захисту курдів від можливої атаки з боку Туреччини.

На даний момент значного прогресу в цьому питанні не досягнуто. Це може призвести до ще одного варіанту - уповільнення виводу військ США.