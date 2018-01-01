США звинувачують КНР у «провокативній мілітаризації» Південно-Китайського моря

Представник Дердепу США пообіцяв захищати міжнародний порядок, який заснований на правилах

Браян Хук, який в Державному департаменті США очолює Офіс із політичного планування, звинуватив Пекін в «провокативній мілітаризації» штучних островів в Південно-Китайському морі. За його словами, Вашингтон і далі спрямовуватиме кораблі ВМФ США для проведення операцій із підтримання свободи мореплавства (FONOP), щоб тим самим



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Представник Дердепу США пообіцяв захищати міжнародний порядок, який заснований на правилах

Браян Хук, який в Державному департаменті США очолює Офіс із політичного планування, звинуватив Пекін в «провокативній мілітаризації» штучних островів в Південно-Китайському морі. За його словами, Вашингтон і далі спрямовуватиме кораблі ВМФ США для проведення операцій із підтримання свободи мореплавства (FONOP), щоб тим самим продемонструвати невизнання територіальних претензій КНР в акваторії цього моря. Про це повідомляє гонконгське видання The South China Morning Post.

За словами Браяна Хука, представники США на всіх переговорах із представниками КНР піднімають питання територіальних суперечок в Південно-Китайському морі. Загалом же, за словами Офісу із політичного планування Державного департаменту США, підйом КНР не повинен відбуватися за рахунок порушення норм міжнародного права і основ міжнародного порядку, який побудований на правилах. Саме цей порядок, як нагадав Хук, є основою стабільності і миру як в Індійсько-Тихоокеанську регіоні, так і загалом у світі. Директор Офісу із політичного планування заявив про те, що США мають намір відстоювати принципи міжнародного порядку, який побудований на правилах.

Окремо Браян Хук засудив відкриття КНР чотирьох нових маршрутів для прольотів літаків цивільної авіації у повітряному просторі біля Тайваню. Даний крок був здійснений без попередніх консультацій із представниками Республіки Китай, яка розташована на цьому острові. Хук засудив односторонній характер таких кроків Пекіна і закликав сторони до діалогу для вирішення усіх протиріч, в тому числі і питань цивільної авіації.