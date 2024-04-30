Король Великої Британії Чарльз III повернувся до виконання державних обов'язків

Британський монарх протягом трьох місяців утримувався від появи на публіці

Король Великої Британії Чарльз III сьогодні, 30 квітня, повернувся до громадських обов'язків уперше відтоді, як у лютому в нього діагностували рак. Разом із дружиною, королевою Каміллою, він відвідав онкологічний центр Macmillan при лікарні Університетського коледжу, пише BBC.

Як раніше оголошував Букінгемський палац, Чарльз III цього тижня мав повернутися до виконання королівських обов'язків і відновлює участь у громадських заходах.

Чарльз III повернувся до виконання королівських обов'язків фото: Pa Media

У заяві канцелярії британського монарха зазначено, що лікарі задоволені тим, як проходить його лікування від онкологічного захворювання, і відчувають оптимізм у зв'язку з перспективами його одужання.

У лікарні Університетського коледжу Чарльз III поспілкувався з персоналом і пацієнтами та наголосив на важливості проходження перевірок для ранньої діагностики можливого захворювання. Король був у доброму гуморі, усміхався і махав присутнім біля лікарні.

Чарльз III разом з королевою Каміллою відвідав онкологічний центр Macmillan фото: Pa Media

Як раніше оголошував Букінгемський палац, поки що не йдеться про повне повернення до виконання всіх обов'язків монарха та участі в усіх заходах.

Попередньо очікується, що Чарльз ІІІ прийматиме у Великій Британії імператора та імператрицю Японії, які приїдуть до країни з державним візитом.

Король Чарльз III з королевою Каміллою фото: Reuters

Протягом наступних тижнів король також братиме участь у кількох заходах.

Лікування британського короля від хвороби, подробиці якої, як і раніше, не розголошуються, триває. Як сказано в заяві палацу, «поки занадто рано» говорити про те, скільки ще триватиме курс лікування.

Як повідомлялося, король Великої Британії Чарльз ІІІ повернеться до виконання державних обов’язків наступного тижня уперше відтоді, як у нього діагностували рак.

Нагадаємо, 18 березня, в соцмережах з’явилася інформація про те, що король Британії Чарльз III помер. Її начебто підтверджував скрин нібито публікації на офіційному сайті Букінгемського палацу, однак насправді такого документа там не було.

Як повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося. Принц Уельський Вільям візьме на себе деякі публічні обов'язки короля Великої Британії Чарльза ІІІ у зв'язку з онкологічним захворюванням батька.

Про хворобу монарха стало відомо 5 лютого. У Букінгемському палаці заявили, що Чарльз III вирішив оприлюднити свій діагноз, щоб не допустити чуток і надати підтримку тим, хто бореться з раком. Король сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності, наголосили у Букінгемському палаці.

Лікарі короля Великої Британії Чарльза III виявили у нього онкологічне захворювання на ранній стадії, повідомив прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. За словами глави уряду, він перебуває у постійному контакті з монархом і сподівається на його повне одужання. Про це пише The Guardian. «Очевидно, як і всі інші, ми вражені і засмучені, і всі наші думки з ним та його сім'єю. На щастя, хворобу виявили на ранній стадії. Я, звичайно, перебуваю в постійному контакті з ним і продовжуватиму спілкуватися з ним у звичайному режимі», – сказав Сунак.