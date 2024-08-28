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Хто може отримати допомогу на поховання: роз’яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хто може отримати допомогу на поховання: роз’яснення
Розмір допомоги на поховання складає понад 4 тис. грн
фото з відкритих джерел

Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні

Українці можуть отримати допомогу на поховання в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи або членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

  • дружини (чоловіка);
  • дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з-поміж осіб, зазначених у цьому пункті, які навчалися за денною формою здобуття освіти, – до 23 років;
  • батька, матері;
  • діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Фахівці зазначили, що допомога на поховання застрахованої особи призначається члену сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі:

  • заяви особи, яка здійснила поховання;
  • документа, що посвідчує особу;
  • витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідки про смерть.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться особи, якщо вони:

  • були на повному його утриманні;
  • одержували від померлого допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
  • Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Розмір допомоги на поховання складає 4100 грн.

Для отримання допомоги особа, яка здійснила поховання, має звернутися до роботодавця та надати:

  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • документ, що посвідчує особу;
  • фінансові документи, які підтверджують витрати на поховання;
  • довідку з банківськими реквізитами для перерахунку коштів;
  • свідоцтво про смерть;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Пенсійний фонд зазначає, рішення про призначення допомоги на поховання приймається страхувальником (роботодавцем) або уповноваженими ним особами не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником (роботодавцем) страхових коштів від фонду.

«У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за отриманням виплати члену її сім’ї або особі, яка здійснила поховання, слід звернутися безпосередньо до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, незалежно від місця реєстрації чи проживання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд розширив можливості дистанційного обслуговування громадян. Тепер більшість послуг можна отримати онлайн через особистий кабінет на веб-порталі або за допомогою мобільного додатка без відвідування фізичних установ.

Як повідомлялося, львівське комунальне підприємство «Муніципальна обрядова служба» візьме кредит на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у Львові.

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Теги: поховання похорон Пенсійний фонд соцвиплати

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