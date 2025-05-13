Трактористи очолюють рейтинг найзатребуваніших професій

Робітничі професії залишаються найбільш затребуваними в Україні

В Україні роботодавці найбільше потребують людей на робітничі професії: тракторист, слюсар-ремонтник, електрогазозварювальник та інші. Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного спільно швейцарською організацією Helvetas Swiss Intercooperation, Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України, повідомляє «Главком».

Рейтинг найбільш затребуваних професій для найняття серед роботодавців:

тракторист-машиніст

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,

слюсар-ремонтник,

електрогазозварювальник,

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування,

сестра медична (брат медичний),

слюсар з ремонту рухомого складу,

водій автотранспортних засобів,

швачка.

Цей перелік мав би стати «дорожньою картою» роботи Держслужби зайнятості щодо напрямків навчання безробітних та учасників бойових дій, зазначають автори дослідження.

В опитуванні взяли участь 54 700 роботодавців, на яких працюють близько 4,2 млн осіб. Воно проводилося в онлайн форматі з 17 грудня 2024 по 31 січня 2025 року. До опитування не залучалися підприємства, що належать або дотичні до оборонного комплексу або розташовані на непідконтрольній території України.

Найбільший дефіцит робочої сили спостерігається у сферах водопостачання – 53%, охорони здоров'я – 46,2%, енергетики – 44,1%, добувної промисловості – 42%, освіти – 40%, сільському господарстві – 39%.

Найменше тих, хто планує наймати працівників у 2025 році, виявилося серед роботодавців таких секторів, як інформація та телекомунікації, операції з нерухомим майном та професійна, наукова та технічна діяльність.

Нагадаємо, що у квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 тис. вакансій. Майже на половину з них роботодавці готові найняти людину без досвіду. 25% пропозицій роботи, які підходять для студентів.

Також було названо десятку найбільших роботодавців в Україні. Найбільшим роботодавцем України вже чотири роки поспіль є «Укрзалізниця»: в компанії працює понад 178 тисяч працівників. Далі в рейтингу – «АТБ-Маркет» та Газорозподільні мережі України.

До слова закриття ФОПів в Україні зросло на 44%. 81 928 фізичних осіб-підприємців відкрилось в Україні від початку 2025 року. Це на 9% менше, ніж за той самий період торік. Водночас 119 895 підприємців припинили свою діяльність цьогоріч.