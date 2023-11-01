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Експрем'єр Азаров отримав нову підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Експрем'єр Азаров отримав нову підозру
фото ілюстративне

Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, колишній український чиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, де просуває ворожі наративи, спрямовані на дискредитацію української держави, а також виправдовує озброєну агресію російської федерації проти України.

«Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію» та називає події в Бучі «фейком», – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

У зв'язку з цим правоохоронці оголосили Азарову підозру у скоєнні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та в виправдовуванні, визнанні правомірним, запереченні збройної агресії російської федерації проти України. 109 (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколу Азарова через підписання «Харківських угод» на користь Росії у 2010 році.

Теги: Микола Азаров росія Україна

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