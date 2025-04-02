Чи платить держава Україна пенсію Януковичу та Азарову?

Чи отримує щось президент-втікач Віктор Янукович або колишній прем’єр-міністр Микола Азаров?

Якщо ви думаєте, що Пенсійний фонд сказав: «Ні, ми не платимо нічого Януковичу?», то ви дуже помиляєтеся...

Держава їм завинила, як земля колгоспу...

Ось, наприклад, Раїса Василівна Богатирьова наполегливо доводить у суді, що її депутатська пенсія мала б бути вищою. Вимагає накинути пару тисяч.

Але мова навіть не про Раїсу Василівну і про її заслуги перед народом України.

«Главком» звернувся до Пенсійного фонду з питанням про виплати деяким цікавим громадянам, які обіймали раніше високі посади...

Зокрема, поцікавилися: чи отримує щось президент-втікач Віктор Янукович, колишній прем’єр-міністр Микола Азаров, нардеп кількох скликань і голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимир Сівкович, народний депутат VII скликання Володимир Іванющенко, ексміністр оборони Павло Лебедєв...

Як ви думаєте, що відповів Пенсійний фонд?

Сказав: «Ні, ми не платимо нічого Януковичу?».

Ні!!!

Відповідь вражає: емпатія до цих пенсіонерів зашкалює.

«Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні».