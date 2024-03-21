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Держзрада та виправдання агресії РФ. Прокуратура передала до суду справу Азарова

Катерина Іванова
glavcom.ua
Держзрада та виправдання агресії РФ. Прокуратура передала до суду справу Азарова
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці
фото з відкритих джерел

Експрем’єр-міністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі

Експрем’єр-міністра та його помічницю судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Стало відомо, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці.

«Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Експрем’єра також судитимуть за державну зраду», – йдеться у повідомленні.

Держзрада та виправдання агресії РФ. Прокуратура передала до суду справу Азарова фото 1
фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там він розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця.

Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду. Інша помічниця – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

«Спільниці координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Експрем’єр-міністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, помічниці – до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.

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Теги: прокуратура міністр санкції Микола Азаров

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