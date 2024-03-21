Держзрада та виправдання агресії РФ. Прокуратура передала до суду справу Азарова

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці

Експрем’єр-міністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі

Експрем’єр-міністра та його помічницю судитимуть за державну зраду, публічні заклики до повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Стало відомо, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України та його помічниці.

«Їм інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Експрем’єра також судитимуть за державну зраду», – йдеться у повідомленні.

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фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, колишній прем’єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив Телеграм-канал. Там він розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця.

Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Її справа вже перебуває на розгляді суду. Інша помічниця – колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

«Спільниці координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Експрем’єр-міністру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, помічниці – до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав підозру у веденні інформаційної діяльності на користь Росії. Ексчиновник регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні ухвалила новий пакет санкцій проти колишніх високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єр Миколи Азарова. Ввести ці санкції рекомендувала Служба безпеки України.