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    Стало відомо, про що телефоном спілкувались Помпео і Лавров

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    Сергій Лавров та Майк Помпео - Стало відомо, про що телефоном спілкувались Помпео і Лавров
    Сергій Лавров та Майк Помпео

    Сторони обговорили «питання та проблеми, пов'язані з двосторонніми відносинами, Україною і Сирією»

    Глава Державного департаменту США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили в середу питання, пов'язані з проблемами двосторонніх відносин, а також ситуацію в Україні і Сирії.

    Про це йдеться в офіційному повідомленні за результатами переговорів офісу речника Держдепартаменту США, повідомляє «Укрінформ».

    «Сьогодні держсекретар Майк Помпео й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поспілкувались по телефону, вперше після того, як держсекретар склав присягу, а глава МЗС (Росії) був знову призначений на посаду (в новому уряді – ред.)», - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

    Як уточнили в Держдепі, сторони обговорили «питання та проблеми, пов'язані з двосторонніми відносинами, Україною і Сирією».

    При цьому, Майк Помпео підтвердив, що, хоча Сполучені Штати й прагнуть покращення відносин з Росією, «досягнення цієї мети вимагає, щоб Росія продемонструвала, що вона готова вжити конкретних заходів для розв'язання спільних проблем, включаючи втручання у внутрішні справи США».

    Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, разом з дружиною прибув з візитом до Росії. 

    Після офіційної зустрічі з главою Кремля Макрон заявив, що попередив Путіна про санкції.

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