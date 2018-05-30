Стало відомо, про що телефоном спілкувались Помпео і Лавров

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Сергій Лавров та Майк Помпео

Сторони обговорили «питання та проблеми, пов'язані з двосторонніми відносинами, Україною і Сирією»

Глава Державного департаменту США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили в середу питання, пов'язані з проблемами двосторонніх відносин, а також ситуацію в Україні і Сирії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні за результатами переговорів офісу речника Держдепартаменту США, повідомляє «Укрінформ».

«Сьогодні держсекретар Майк Помпео й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поспілкувались по телефону, вперше після того, як держсекретар склав присягу, а глава МЗС (Росії) був знову призначений на посаду (в новому уряді – ред.)», - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як уточнили в Держдепі, сторони обговорили «питання та проблеми, пов'язані з двосторонніми відносинами, Україною і Сирією».

При цьому, Майк Помпео підтвердив, що, хоча Сполучені Штати й прагнуть покращення відносин з Росією, «досягнення цієї мети вимагає, щоб Росія продемонструвала, що вона готова вжити конкретних заходів для розв'язання спільних проблем, включаючи втручання у внутрішні справи США».

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 24 травня, разом з дружиною прибув з візитом до Росії.

Після офіційної зустрічі з главою Кремля Макрон заявив, що попередив Путіна про санкції.