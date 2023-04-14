Вулиці Рейгана, Черчилля та Орвела: які нові перейменування готує столична влада

Кияни будуть звикати до нових назв вулиць та провулків

Частина вулиць відтепер отримає назви на честь відомих політичних діячів

Наступного тижня депутати Київради зберуться на чергове пленарне засідання, на якому буде вирішена доля перейменування ще 17 вулиць, які досі мали радянські назви. Відтепер на мапі столиці України можуть з'явитися вулиці та провулки на честь українських та іноземних письменників та відомих політиків. Про це йдеться у Інтерактивному порядку денному, що розміщений на сайті КМУ.

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Приміром, вулиця Булгакова, що у Святошинському районі столиці отримає назву на честь українського поета, письменника, перекладача, педагога, історика, філолога та родоначальника української сатири та балади Петра Гулака-Артемовського. Вулиця імені радянського письменника Юрія Смолича у Голосіївському та Солом’янському районах міста Києва буде носити ім'я української письменниці, члена ОУП «Слово» Докії Гуменної.

Також частина вулиць відтепер отримає назви на честь відомих політичних діячів. Так вулиця, Теодора Драйзера у Деснянському районі міста Києва оновить назву на честь 40-й президента Сполучених Штатів Америки та актора Рональда Рейгана. Для вулиці Червоноткацької у Деснянському та Дніпровському районах міста Києва активісти підготували назву вулиця Вінстона Черчилля, – на честь колишнього прем'єр-міністра Великої Британії.

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Провулок Орловського у Шевченківському районі міста Києва матиме нову назву за ім'ям британського письменника, журналіста і літературного критика – Джорджа Орвелла. Замість провулку Ржевського у Голосіївському районі, кияни та гості столиці зможуть шукати провулок Станіслава Лема, який був відомим польським письменником і футурологом.

Нагадаємо, у березні Київрада перейменувала ще 16 вулиць та проспектів столиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим.