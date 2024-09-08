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У Білгородській області палає майданчик для зберігання палива: росіяни заявили про атаку дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Білгородській області палає майданчик для зберігання палива: росіяни заявили про атаку дрона
Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ
фото з відкритих джерел

У населеному пункті Ютанівці стався вибух

Дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа. Про це у Telegram написав місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, у населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива. Наразі відомо, що на майданчику, де був резервуар, почалась масштабна пожежа.

«Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі», – написав Гладков.

Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Раніше 8 вересня на всій території Білгородської області РФ оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителі Білгорода та села Таврово Білгородського району. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про роботу протиповітряної оборони.

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Теги: пожежа вибух росіяни Білгород

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