У Білгородській області палає майданчик для зберігання палива: росіяни заявили про атаку дрона

У населеному пункті Ютанівці стався вибух

Дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа. Про це у Telegram написав місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, у населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива. Наразі відомо, що на майданчику, де був резервуар, почалась масштабна пожежа.

«Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі», – написав Гладков.

🔥Росіяни скаржаться на удар по майданчику для зберігання палива в Бєлгородській області pic.twitter.com/Vwkn1R6eJv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 8, 2024

Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Раніше 8 вересня на всій території Білгородської області РФ оголошувалася ракетна небезпека. Зокрема, вибухи чули жителі Білгорода та села Таврово Білгородського району. Губернатор області В’ячеслав Гладков повідомив про роботу протиповітряної оборони.