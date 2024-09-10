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Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну: названо дати
Візит двох лідерів стане першим спільним візитом за понад 10 років
фото з відкритих джерел

За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі

На цьому тижня до Києва із робочим візитом прибудуть міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та Державний секретар США Ентоні Блінкен . Про це стало відомо після спільної Леммі із Блінкеном пресконференції у Лондоні, пише The Guardian

За словами Блінкена, одна з цілей поїздки – почути від керівництва України про їхні потреби на даний момент та цілі.

Візит відбудеться у «критичний момент для України», додав держсекретар США. 

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. 

Держсекретар заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air. «Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією», – сказав Блінкен.

Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності, але кількість і дата передачі в точності невідома. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

До слова, Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану через можливі поставки балістичних ракет Росії. Іранському дипломату висловлено жорстке попередження про руйнівні наслідки для відносин у разі підтвердження цього факту.

Теги: Велика Британія Ентоні Блінкен США

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