У Вільнюсі невідомі напали з молотком на соратника Навального

Увечері 12 березня у Вільнюсі невідомі напали на найближчого соратника Олексія Навального, колишнього начальника мережі його штабів Леоніда Волкова. Про це повідомляє The Insider з посиланням на Кіру Ярмиш, яка тривалий час працювала у Навального прессекретарем.

За словами Ярмиша, Волкову «розбили молотком вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком».

Повідомляється, що напад стався біля будинку, де живе Волков, на околиці столиці Литви. Поліція Вільнюса підтвердила факт нападу, у повідомленні прізвище Волкова не названо, зазначено, що напали на громадянина Росії. Поки не повідомляється про будь-які версії того, що сталося.

Police stop line outside Leonid Volkov's housecin Vilnius where he was assaulted. pic.twitter.com/iMCPNKu1Ux