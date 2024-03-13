У Вільнюсі невідомі напали з молотком на соратника Навального

На колишнього голову штабів Олексія Навального Леоніда Волкова напали біля його будинку у Вільнюсі

Напад стався біля будинку, де живе Леонід Волков, на околиці столиці Литви

Увечері 12 березня у Вільнюсі невідомі напали на найближчого соратника Олексія Навального, колишнього начальника мережі його штабів Леоніда Волкова. Про це повідомляє The Insider з посиланням на Кіру Ярмиш, яка тривалий час працювала у Навального прессекретарем.

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За словами Ярмиша, Волкову «розбили молотком вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком».

Повідомляється, що напад стався біля будинку, де живе Волков, на околиці столиці Литви. Поліція Вільнюса підтвердила факт нападу, у повідомленні прізвище Волкова не названо, зазначено, що напали на громадянина Росії. Поки не повідомляється про будь-які версії того, що сталося.

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Police stop line outside Leonid Volkov's housecin Vilnius where he was assaulted. pic.twitter.com/iMCPNKu1Ux — Andrius Sytas (@andrius_sytas) March 12, 2024

Фотографії наслідків нападу опублікував ще один соратник Олексія Навального, директор ФБК Іван Жданов . На знімках видно, що у Волкова постраждала голова та в крові нога.

«Напад був біля будинку. Били молотком по ногах і зачепили руки», – зазначив Жданов.

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Згодом Жданов повідомив про госпіталізацію Волкова та опублікував фотографію, на якій політика на ношах вносять у машину швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Росії світлину покійного політика Олексія Навального визнали символом екстремістської організації.

Нагадаємо, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.