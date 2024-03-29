Литва викликала «на килим» посла Білорусі після погроз Лукашенка

МЗС Литви викликало тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі та вручила йому ноту протесту у зв’язку з останніми заявами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Lrt.

У п’ятницю 29 березня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту у зв’язку з погрозами Лукашенка на адресу Литви.

Відомство зазначає, що Лукашенко безпідставно звинувачує Литву у «створенні військової загрози» та закликає білоруську армію готуватися до конфронтації з країнами Балтії та Польщею.

«МЗС Литви відзначає, що такі заяви можна розцінювати як подальшу ескалацію агресивної зовнішньої політики білоруської влади, і вони є цілковито неприйнятними… МЗС вимагає, щоб Білорусь невідкладно надала офіційні пояснення даної заяви Лукашенка, та вкотре нагадує, що Литва вживатиме усіх можливих заходів для гарантування своєї безпеки, суверенітету і територіальної цілісності», – заявили у Вільнюсі.

Нагадаємо, цього тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

До слова, Вільнюс закликає Європейську комісію обмежити імпорт продуктів харчування з Білорусі та Росії.