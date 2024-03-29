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Литва викликала «на килим» посла Білорусі після погроз Лукашенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва викликала «на килим» посла Білорусі після погроз Лукашенка
Лукашенко звинувачує Литву у «створенні військової загрози»
фото з відкритих джерел

МЗС Литви викликало тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі та вручила йому ноту протесту у зв’язку з останніми заявами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Lrt.

У п’ятницю 29 березня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту у зв’язку з погрозами Лукашенка на адресу Литви. 

Відомство зазначає, що Лукашенко безпідставно звинувачує Литву у «створенні військової загрози» та закликає білоруську армію готуватися до конфронтації з країнами Балтії та Польщею. 

«МЗС Литви відзначає, що такі заяви можна розцінювати як подальшу ескалацію агресивної зовнішньої політики білоруської влади, і вони є цілковито неприйнятними… МЗС вимагає, щоб Білорусь невідкладно надала офіційні пояснення даної заяви Лукашенка, та вкотре нагадує, що Литва вживатиме усіх можливих заходів для гарантування своєї безпеки, суверенітету і територіальної цілісності», – заявили у Вільнюсі. 

Нагадаємо, цього тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

До слова, Вільнюс закликає Європейську комісію обмежити імпорт продуктів харчування з Білорусі та Росії.

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Теги: Білорусь Литва посол Олександр Лукашенко погрози

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