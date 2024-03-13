Експорт зерна з України: Польща зробила нову пропозицію

Польща хоче запровадити взаємне ліцензування експорту агропродукції

Польща запропонувала Україні розробити механізми взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Польщі за результатами зустрічі профільних міністрів Миколи Сольського та Чеслава Секерського, пише AgroTimes.

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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський зазначив, що зміна логістичних маршрутів і лібералізація торгівлі між Європейським Союзом і Україною призвели до різкого збільшення імпорту деяких агропродовольчих товарів до Польщі. У відповідь на серйозні збої на аграрних ринках і зростання соціальних заворушень Польща була змушена запровадити певні обмеження на імпорт окремих товарів з України.

«Ми хочемо розробити метод захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, прийнятний для всіх учасників», – наголосив він.

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Глава польського міністерства сільського господарства висловив надію на розробку механізму взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції.

Міністр Секерський заявив, що Польща готова поділитися знаннями та досвідом щодо адаптації українського агропродовольчого сектору до вимог Європейського Союзу. Він також висловив надію на співпрацю між Польщею та Україною для спільного експорту продуктів харчування на ринки третіх країн.

Українська та польська сторони домовилися продовжити переговори 18 березня 2024 року у Варшаві. Ця зустріч стане підготовкою до польсько-українських міжурядових консультацій, запланованих на 28 березня 2024 року у Варшаві.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія має намір виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський.

До слова, протести фермерів у Польщі тривають уже не перший тиждень. Але виявляється, нова програма ЄС «зелений курс» може вдарити не лише по вирощуванню зернових культур, а й по виробникам цукрових буряків, які вимагають змін на законодавчому рівні.