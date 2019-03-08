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    У світі

    Сучасна Росія агресивніша за СРСР – офіс президента Польщі

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    Кшиштоф Щерський - Сучасна Росія агресивніша за СРСР – офіс президента Польщі
    Кшиштоф Щерський

    Потрібно бути готовими до того, що Росія не виконає вимог США щодо договору РСМД

    Росія сьогодні веде «більш по-імперськи агресивну» політику, ніж раніше вів СРСР. Таку думку в ефірі Польського радіо висловив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

    «СРСР у часи Холодної війни був здатний підписати договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Виникає питання: яка природа нинішньої Росії? Вона сьогодні більш по-імперськи агресивна ніж СРСР у період Холодної війни, адже тоді можна було підписати таку угоду про контроль над озброєннями, а сьогодні її дію припиняють», - підкреслив Щерський.

    За його словами, потрібно бути готовими до того, що Росія не виконає вимог США і не повернеться до виконання договору РСМД.

    «У такому випадку ми як Альянс маємо бути готовими до нової ситуації, показати нашу здатність до оборони в ситуації, коли Росія порушила цю угоду і не матиме наміру повернутися до її виконання»,- заявив Щерський.

    Як відомо, у грудні 2018 року Вашингтон дав Росії 60 днів для того, щоб повернутися до виконання договору РСМД. У лютому США заявили, що офіційно виходять із Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, підписаного 1987 року президентами СРСР і США.

    Президент РФ Путін у березні підписав указ «Про призупинення Російською Федерацією виконання Договору між СРСР і США про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності» з приміткою «до усунення США допущених ними порушень зобов’язань за названою Угодою або до припинення його дії».

    Джерело: Укрінформ

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