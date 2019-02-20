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    У світі

    Суд Нью-Йорка відклав початок відбування Коеном покарання у в'язниці

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    Екс-адвокат президента США&nbsp;Майкл Коен засуджений судом&nbsp;Нью-Йорка до трьох років ув'язнення - Суд Нью-Йорка відклав початок відбування Коеном покарання у в'язниці
    Екс-адвокат президента США Майкл Коен засуджений судом Нью-Йорка до трьох років ув'язнення

    Коен повинен був з'явитися у в'язницю 6 березня

    Суд Нью-Йорка погодився на два місяці відкласти початок відбування покарання у в'язниці, накладеного на колишнього адвоката президента США Майкла Коена.

    Як повідомляє AP, адвокати Коена подали клопотання в зв'язку з необхідністю підзахисного відновитися після операції на плечі і підготуватися до свідчень в Конгресі США.

    Спочатку Коен повинен був з'явитися у в'язницю 6 березня. Але суд задовольнив клопотання і призначив датою початку відбування покарання 6 травня.

    Коен, колишній особистий адвокат і помічник Дональда Трампа, також готується дати свідчення перед трьома комітетами Конгресу в цьому місяці.

    Нагадаємо, екс-адвокат президента США засуджений судом Нью-Йорка до трьох років ув'язнення за махінації під час фінансування передвиборчих кампаній, а також неправдиві свідчення.

    Коен зізнався, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом.

     Раніше повідомлялося, що Майкл Коен заявив, що він платив відповідній фірмі за маніпулювання даними опитувань під час президентських виборів 2016 року «за вказівкою і виключно заради вигоди» Трампа.

    Трамп натомість неодноразово називав Коена людиною, яка не заслуговує на довіру.

    Джерело: Новое Время

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