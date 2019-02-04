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    У світі

    Суд Тбілісі відпустив екс-бійців батальйону «Донбас» під заставу — депутат

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    Правоохоронці Грузії 2 грудня під час спецоперації затримали шістьох громадян України й одного громадянина Грузії&nbsp; - Суд Тбілісі відпустив екс-бійців батальйону «Донбас» під заставу — депутат
    Правоохоронці Грузії 2 грудня під час спецоперації затримали шістьох громадян України й одного громадянина Грузії 

    Колишніх бійців батальйону «Донбас» запідозрили у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї

    Тбіліський суд змінив запобіжний захід колишнім військовослужбовцям українського батальйону «Донбас», звільнивши їх під заставу. Про це повідомив народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

    Як зазначається, колишніх бійців батальйону «Донбас» заарештували у Грузії в грудні минулого року за підозрою в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

    «Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам, заарештованим 2 грудня 2018 року за звинуваченням у зберіганні зброї і підготовці «озброєних провокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів президента Грузії». «Збройні провокації» виявилися фейком, а хлопці тільки що вийшли на свободу під заставу», - написав Семенченко.

    Як повідомлялося, правоохоронці Грузії 2 грудня під час спецоперації затримали шістьох громадян України й одного громадянина Грузії в рамках розслідування справи за ч. 3 і 6 ст. 236 Кримінального кодексу Грузії (протиправне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб). Того ж дня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що серед затриманих був Семенченко, але начебто він уникнув арешту завдяки дипломатичному паспорту.

    3 грудня політик спростував інформацію про своє затримання в Грузії.

    4 грудня суд у Тбілісі обрав запобіжний захід у вигляді арешту шістьом затриманим громадянам України, колишнім бійцям батальйону «Донбас».

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