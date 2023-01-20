Запобіжний захід меру Полтави: що вирішив суд

Олександр Мамай та його адвокат В’ячеслав Делія після засідання суду

Клопотання про відсторонення Олександра Мамая від посади мера мають розглянути 23 січня

У Київському райсуді Полтави сьогодні проходило засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

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Зазначається, що міському голові не призначили запобіжний захід. Мамая зобов’язали з’являтися до суду за вимогою.

Прокуратура оскаржуватиме це рішення суду. На підготовку апеляційної скарги мають п'ять днів.

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Клопотання про відсторонення Олександра Мамая від посади міського голови мають розглянути у Київському райсуді 23 січня.

Нагадаємо, меру Полтави Олександру Мамаю у четвер, 29 грудня, повідомили про підозру. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Олександр Мамай є мером Полтави від 2010 року. Він неодноразово публічно демонстрував свої українофобські погляди. На посаді міського голови неодноразово наголошував на своїй любові до Радянського Союзу та навіть співав гімн СРСР на сесії міської ради. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

29 січня 2014 року, під час Револоюції Гідності, Мамай заявив, що Віктор Федорович Янукович – легітимно обраний Президент України.

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4 грудня 2021 року у інтерв'ю каналу «Наш» Мамай заявив, що війна на Сході України ведеться між двома «наддержавами» США та Росією, що українці та росіяни – братні народи. Через ці слова його внесли у базу порталу «Миротворець».