Суд зобов'язав прем'єра Польщі спростувати свої слова



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У Польщі суд зобов'язав прем'єра країни спростувати свої слова

У прем'єр-міністра Польщі на виконання рішення суду є два дні

Апеляційний суд у Польщі зобов'язав прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького виправити свої слова, озвучені на мітингу. На це в прем'єра є дві доби.

Повідомляє Reuters.

Прем'єр на мітингу правлячої партії «Право і справедливість» 15 вересня заявив, що його уряд за півтора року витрачає на місцеві дороги більше грошей, ніж попередня правляча коаліція «Громадянська платформа» за вісім років при владі.

Після чого «Громадянська платформа» подала до суду.

Суд зобов'язав прем'єра Моравецького протранслювати заяву, у якій він визнає фактичну помилку у своїй заяві стосовно дорожньої інфраструктури, на двох великих телеканалах перед вечірними новинами. У прем'єр-міністра на виконання рішення суду є два дні.

Адвокат Моравецького заявив, що він не згоден з рішенням суду, але швидше за все, його виконають.

Також члени «Громадянської платформи» виступили з вимогою відставки прем'єра.

«Сьогодні я хочу сказати дуже серйозно: це дискредитація і ганьба, людина честі має піти у відставку у такій ситуації», — заявив голова «Громадянської платформи» Гжегож Схетина.