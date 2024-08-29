Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
У Китаї збільшуються протестні настрої
фото із відкритих джерел

Кількість протестів в Китаї зростає на тлі житлової кризи та уповільнення економіки

Економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки. Про це  пише видання Bloomberg.

«Протести в Китаї зростають, оскільки наслідки уповільнення економіки турбують громадян, а Пекін утримується від сміливіших кроків для підтримки економічного зростання», – йдеться у публікації. 

В другому кварталі кількість випадків незгоди збільшилася на 18% порівняно з тим самим періодом минулого року. Більшість подій пов'язана з економічними питаннями. При цьому з них 44% стосувалися трудових відносин, а 21% були пов'язані з ображеними домовласниками. Фізичні протести придушуються і стримуються спостереженням і контролем інтернету, посиленим за президента Сі Цзіньпіна. Такі заворушення навряд чи загрожують режиму.

Населення Китаю стикається з уповільненням економічного зростання. Криза у сфері нерухомості, торговельна війна зі США, репресії в приватному секторі та дороговартісні блокування у зв'язку з пандемією – негативно позначилося на зростанні економіки країни.

«В останні десятиліття Громадська партія, по суті, вимагала від громадян підкоритися її однопартійному авторитаризму в обмін на економічне процвітання», – каже Кевін Слейтен, що очолює проєкт China Dissent Monitor. «У міру того як наслідки уповільнення економічного зростання позначатимуться на більшій кількості громадян, це може підірвати  компроміс».

Криза у сфері нерухомості залишається ключовою больовою точкою, що провокує нові протести, незважаючи на активізацію зусиль Пекіна з порятунку ринку. Кількість подій, пов'язаних із сектором нерухомості, за останні 12 місяців зросла на 10% порівняно з попереднім роком. Протести домовласників і будівельників становили 44% усіх випадків незгоди, зареєстрованих у більш ніж 370 містах провінційного рівня.

За словами Слетена з China Dissent Monitor, економічні протести часто були викликані такими проблемами, як заглохлі житлові проєкти, раптове закриття компаній або відсутність ліквідності, нездатність виплачувати зарплату або, навіть, проблеми місцевої влади із забезпеченням адекватної допомоги для пенсіонерів.

«Зростання кількості протестів означає, що політика центрального уряду не може бути ефективно реалізована. Його стратегічні довгострокові цілі не можуть бути досягнуті, коли короткострокові потреби тепер більше хвилюють людей», – зазначила Ліцяня Рена, директор відділу сучасних альфа-технологій нью-йоркської компанії WisdomTree Inc. з управління активами.

Нагадаємо, за останні п'ять кварталів зростання економіки Китаю сповільнилося до найнижчого рівня. Це пов’язано зі зниженням роздрібного продажуЗа даними Національного бюро статистики, ВВП країни у другому кварталі зріс на 4,7% порівняно з тим самим періодом роком раніше.

Читайте також: Китай активно залучає країни до підтримки свого «мирного плану» щодо України
Теги: Китай соціум політика криза протест населення Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому російські плани на Харків провалились?
Наступ на Харків. Російські війська зазнали стратегічної помилки
29 липня, 10:03
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема
«Самі не захочуть додому». Порятунок українських дітей з Росії і несподівана проблема Інтерв'ю
6 серпня, 15:00
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
23 серпня, 10:27
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє
Мої 33. Ровесники Незалежності – про себе, країну та майбутнє Соціум
24 серпня, 20:00
Виявлені уламки російських дронів, перебувають за межами населених пунктів
Румунія знайшла нові уламки «Шахедів» на своїй території
1 серпня, 08:35
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року
3 серпня, 00:30
У Чехії за участь у боях на боці проросійських загонів на сході України було засуджено вже щонайменше сімох осіб
Чеський суд покарав чоловіка, який воював проти України
3 серпня, 17:38
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
6 серпня, 22:20
Під час нічної атаки РФ Повітряні сили збили всі ворожі безпілотники
Повітряні сили повідомили, скільки «Шахедів» вдалося збити під час нічної атаки РФ
15 серпня, 08:32

Економіка

РФ приховала дані з виробництва палива після атак на нафтопереробні заводи
РФ приховала дані з виробництва палива після атак на нафтопереробні заводи
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
Казахський банк припинив перекази через російську платіжну систему
Казахський банк припинив перекази через російську платіжну систему
США збільшують виробництво боєприпасів для України – Associated Press
США збільшують виробництво боєприпасів для України – Associated Press
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня – Bloomberg
Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
44K
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
43K
Загинув екскерівник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук
23K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua